تسجيل أول حالة وفاة في العائلة الملكية بفيروس كورونا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – اسبانيا

توفيت الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا بفيروس كورونا المستجد لتصبح بذلك أول عضو في عائلة ملكية في العالم يموت بالفيروس الجديد.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن ماريا (86 عاما) من عائلة بوربون-بارما الملكية توفيت جراء مضاعفات الفيروس المستجد.

وأعلن شقيقها الأصغر، الأمير سيكستوس هنري من بوربون-بارما، عن الخبر المأساوي في الوقت الذي يصارع فيه العالم الوباء.

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وتأتي وفاة الأميرة ماريا تيريزا بعد أن أعلن الأمير تشارلز من العائلة المالكة البريطانية هذا الأسبوع عن إصابته بالفيروس.

ويعاني الأمير من أعراض خفيفة ويوجد في منزله منعزلا عن زوجته كاميلا التي تأكد خلوها من الفيروس.

يذكر أن الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس ارتفعت إلى 5690 حالة في وقت تحولت فيه البلاد إلى بؤرة جديدة للوباء في أوروبا.