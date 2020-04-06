شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الالتزم بالمنازل هو واجب لمنع انتشار كورونا وليس رفاهية للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، إن الأسبوع الجاري لابد وأن يتم الالتزام الكامل من المواطنين بعدم الخروج، وذلك حتى لا تتفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا، وخاصة في ظل ما تشهده العديد من الدول من أزمات عديدة بسبب هذا الفيروس القاتل، لافتا أن الوقت الحالى يحتدم على الجميع تنفيذ كافة القرارات المتعلقة بالالتزام، وعدم الخروج من المنازل.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح له أن هناك تجاوزات تتم على الأرض في بعض المدن، وهى بسبب عدم التزام المواطنين بالقرارات، وهو ما يجعل هناك أزمات كثيرة، ستؤدى إلى مخاطر للمواطنين في مصر، لافتا أن الالتزام حاليا في المنازل ليس رفاهية، أنما هو أمر واجب على الجميع، وأن المقصر في ذلك هو لا يؤذى نفسه فقط، بل يؤذى المواطنين أجمع.

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و كان قد توجه المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بنداء إلي كافة جموع الشعب المصري للتعامل بجدية مع الموقف الحالى والتقدير الصحيح للأزمة الحالية وأن يكون الجميع علي مستوى المسئولية، مؤكدا أن الالتزام بتعليمات الدولة، و تكاتف الجميع هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

وقال الجندي أن إدارة الدولة المصرية للأزمة الحالية في مصر شهدت نضجا ووعيا تاما غير مسبوق علي كافة المستويات في التعامل مع الأزمة من كافة جوانبها ولم تدخر الدولة جهدا لتجنيب المواطن المصري آثار تلك الأزمة، وهذا بشهادة كافة المؤسسات العالمية المعنية.