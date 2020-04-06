اليوم.. الحُكم في دعوى "القابضة للتشييد والتعمير" ضد شركة عمر أفندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، الحكم في الدعوى المقامة من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ضد شركة "عمر أفندى"، بسبب عدم سداد المديونيات.

وأوضحت الدعوى رقم 96 لسنة 11 قضائية، أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أقامت دعواها القضائية ضد رئيس مجلس إدارة شركة "عمر أفندى"، وشركة أخرى بسبب عدم سداد المديونيات.