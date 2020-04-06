ترامب: لدينا 29 مليون جرعة من عقار لعلاج أعراض كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لديها مخزون 29 مليون جرعة من عقار "الهيدروكسلوروكين"، لعلاج أعراض كورونا.

وأضاف ترامب في إفادته اليومية حول فيروس كورونا، أنه تم إجراء فحص كورونا وتسلم نتائجه ل 1.67 مليون أمريكي، موضحا أن أحدث البيانات تشير الى أن ما التوقعات بالنسبة لأعداد الوفيات من فيروس كورونا ربما كان على أقصى تقدير.

وتابع: لا نملك رفاهية انتظار سنين في تجربة عقارات لعلاج فيروس كورونا، ونتمنى ان يكون ما نراه ثباتا في ضحايا فيروس كورونا في المناطق الاكثر تضررا في الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن تراجع عدد حالات الوفاة في نيويورك يمكن أن يكون مؤشرا إيجابيا.

وأكد أن الامور يمكن أن تصل إلى نقطة مروعة من حيث أعداد وفيات كورونا لكنها ستكون النقطة التي تبدأ الامور بعدها في التغير للأفضل.