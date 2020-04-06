شكرا لقرائتكم خبر عن الهنود يتحدون «ظلام كورونا» بالمصابيح والشموع والان نبدء بالتفاصيل
كان مودي، الذي فرض الشهر الماضي إجراءات عزل عام في أنحاء الهند لمدة ثلاثة أسابيع، قد طالب المواطنين بإطفاء الأنوار في بيوتهم لمدة تسع دقائق عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي أمس، وإشعال المصابيح والشموع إظهارا للتضامن.
واستجاب الهنود وأطفأوا الأنوار في أنحاء البلاد. وأطلق البعض ألعابا نارية وقرعوا الطبول وأخذوا يصفقون ويرددون هتافات ضد فيروس كورونا.
وفي بعض المدن الكبيرة، مثل مومباي ونيودلهي، وقف بعض السكان في الشرفات وأخذوا ينشدون أغنيات وطنية.
وسجلت الهند 3577 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 و83 حالة وفاة. وتخشى السلطات من احتمال انهيار نظام الرعاية الصحية في حالة حدوث تفش واسع النطاق لفيروس كورونا المستجد المسبب للمرض في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 1.3 مليار نسمة.
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