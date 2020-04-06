شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع وفيات نيويورك.. «ترامب»: علامة طيبة والان نبدء بالتفاصيل
وقال للصحفيين في إشارة لتراجع في عدد الوفيات في ولاية نيويورك: "ربما تكون هذه علامة طيبة". وأضاف: "بدأنا نرى ضوءا في نهاية النفق".
وأعلنت نيويورك، أمس الأحد، لأول مرة منذ أسبوع تراجع عدد حالات الوفاة بشكل طفيف عن اليوم السابق ولكن مع ذلك تم تسجيل نحو 600 حالة وفاة جديدة وأكثر من 7300 حالة إصابة جديدة.
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