شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 103.. شفاء مُسنة إيطالية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وكانت أدا زانوسو قد أصيبت بالمرض مطلع مارس في دار المسنين "ريزيدينسا ماريا جراسيا" في مقاطعة بييلا بشمال غرب إيطاليا الواقعة على بعد حوالي 100 كيلومتر غربي ميلانو.
وقالت الصحيفة إن 21 آخرين من المسنين في نفس دار المسنين، استسلموا لمرض "كوفيد19-". ونقلت لا ريببليكا عن زانوسو إن "شخصا ما هناك قد نسيني".
ووفقا لنجلها جيامبيرو، الذي ظل على تواصل معها عبر مكالمات مصورة، فهي "لا تزال تقرأ دون نظارات، ومحبة للاطلاع، وتريد دائما معرفة ما نقوم به".
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