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عمرها  103.. شفاء مُسنة إيطالية من «كورونا»

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تعافت مسنة في شمال إيطاليا من المقرر أن تكمل عامها الرابع بعد المائة في أغسطس المقبل، بنجاح من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه ، حسبما ذكرت صحيفة "لا ريببليكا" الإيطالية.

وكانت أدا زانوسو قد أصيبت بالمرض مطلع مارس في دار المسنين "ريزيدينسا ماريا جراسيا" في مقاطعة بييلا بشمال غرب إيطاليا الواقعة على بعد حوالي 100 كيلومتر غربي ميلانو.

وقالت الصحيفة إن 21 آخرين من المسنين في نفس دار المسنين، استسلموا لمرض "كوفيد19-". ونقلت لا ريببليكا عن زانوسو إن "شخصا ما هناك قد نسيني".

ووفقا لنجلها جيامبيرو، الذي ظل على تواصل معها عبر مكالمات مصورة، فهي "لا تزال تقرأ دون نظارات، ومحبة للاطلاع، وتريد دائما معرفة ما نقوم به".

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