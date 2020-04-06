شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا تطالب دول العالم بالتكاتف لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

طالبت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية دول العالم بالتكاتف من أجل تجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وقالت في خطاب أمس: "لا يزال أمامنا أوقات صعبة لكننا سنتجاوزها، نحن مع كل الدول في العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة هذا الفيروس".

وأشارت إلى أن التاريخ سيذكر الجهود التي بذلت في سبيل الحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه، مقدمة الشكر للطواقم الطبية التي تواجهه وتكافحه.

وأعربت الملكة إليزابيث عن أملها في تجاوز الأزمة ليشعر البريطانيون بالفخر في المستقبل حينما يتذكرون كيف واجهوا هذا الخطر.