شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: باليستي حوثي يسقط داخل صعدة والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان وزارة النفط والمعادن اليمنية عن استهداف الميليشيات الإرهابية لمحطة الضخ الخاصة بأنبوب (صافر) النفطي والواقعة في (صرواح) غرب محافظة (مأرب).
ويمثل هذا العمل الإرهابي التخريبي من استهداف لمقدرات الدولة اليمنية ومنشآتها الحيوية، وكذلك ممتلكات ومكتسبات الشعب اليمني الوطنية، امتدادًا لانتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية وأعمالها التخريبية المستمرة ضد الشعب اليمني.
وفي سياق ما سبق، بيّن المالكي الاستمرار المتعمّد من الميليشيات الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائيًا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وأكد بحسب ما نقلته «واس»، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الحازمة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمنين الإقليمي والدولي.
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