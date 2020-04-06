شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم جديدة لأردوغان بليبيا تستهدف الوقود والغذاء والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الحكومة الليبية: ندين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار استهداف عصابات الحشد الميليشياوي الإرهابي المستقوي بالعدوان التركي على بلادنا، لصهاريج نقل الوقود وشاحنات نقل السلع الغذائية من مخازنها في شرق البلاد، إلى مناطق غرب وجنوب ليبيا.
وأضافت: نتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الإرهابي الخطير الذي يستهدف تجويع شعبنا والحد من حركته بغية تركيعه للانصياع وراء هذه الشرذمة الباغية، وذلك عقب إقدام الطيران التركي المسير على استهداف شاحنة لنقل وقود البنزين لمناطق غرب البلاد، ما أدى لحرقها وتدميرها على الرغم من عدم وجود أية علاقة بين هذه الشاحنات والعمليات العسكرية الجارية في تلك المناطق.
وفي تأكيد على التدخل العسكري التركي السافر، طالبت الحكومة الليبية المجتمع الدولي المنشغل حاليا بمحاربة جائحة «كورونا» بالالتفات لهذه الدولة المارقة التي ضربت بكافة قرارات مجلس الأمن الدولي عرض الحائط، وهي تمارس أعمالها الإرهابية الأشد فتكا على أبناء الشعب الليبي من هذا الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر جرائم جديدة لأردوغان بليبيا تستهدف الوقود والغذاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.