شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال مسؤول ملاحقة «العملاء» في «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

قالت وسائل إعلام لبنانية وإيرانية، أمس الأحد: إن قياديًا بارزًا في «حزب الله» الإرهابي قتل برصاص مجهولين في منطقة بجنوب لبنان تخضع لسيطرة الميليشيات.

وأفادت وكالة أنباء «فارس»: إن المدعو محمد علي يونس أحد قادة «حزب الله» في جنوب لبنان، اغتيل من قِبَل مجهولين، ولم تذكر أية معلومات إضافية حول تصفية المسؤول عن ملاحقة العملاء والجواسيس في الميليشيات.

وتداولت صفحات تواصل اجتماعي محلية مقطع فيديو، يظهر جثة القيادي ملقاة على الأرض.

فيما ذكرت حسابات مقربة من «حزب الله» أن الحادثة وقعت في «زوطر الغربية - قضاء النبطية»، حيث قتل، مشيرة إلى أنه من سكان بلدة جبشيت، وسط أنباء عن توقيف ثلاثة من المتورطين في حادثة الاغتيال وفق الصحف اللبنانية.

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وعُثر على القيادي يونس بعد ظهر السبت، جثة هامدة داخل سيارته على الطريق التي تصل بين بلدتي قعقعية الجسر وزوطر الغربية، مصابة بطلقات نارية عدة وطعنات سكين.

وبحسب المعلومات الأولية، كان يونس بسيارة وبرفقته شخص آخر، ووجدت جثته في سيارته في منطقة قعقعية الجسر بالجنوب، وله علاقة بمطاردة الجواسيس.

وتحدثت معلومات عن أنه هو مَن قام قبل أيام بقتل أنطوان الحايك، المتهم بالعمالة لإسرائيل، في منطقة المية ومية.