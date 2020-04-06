شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ترامب يعلن "كلوروكوين" علاج كورونا الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. ترامب يعلن كلوروكوين علاج كورونا الأمريكي الإثنين 6 أبريل 2020 متابعات الخليج 365

وجه الرئيس الأمريكي دونالد الشعب الأمريكي منذ قليل، بتناول عقار يسمى "كلوروكوين" في حال الإصابة بكورونا باعتباره علاج للفيروس ولكن بعد استشارة الطبيب المختص، وذلك نقلاً عن خبر عاجل اوردته صحيفة العربية، الان لكن دون التطرق لمزيد من التفاصيل .

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