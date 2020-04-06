شكرا لقرائتكم ترمب عن كورونا: إعلان حالة الطوارئ في 50 ولاية أميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إيجاز صحفي حول فيروس كورونا المستجد، الاثنين، الموافقة على اعتماد إعلان حالة الطوارئ في 50 ولاية أميركية.

وحذر الرئيس الأميركي من أن البلاد ستشهد ذروة تفشي فيروس كوورنا خلال الأيام القادمة، موضحا أن 182دولة حول العالم تعاني من هجمة فيروس كورونا.

وكشف عن" إجراء 1.5مليون اختبار على فيروس كورونا في الولايات المتحدة".

وأشار ترمب إلى أنه "خلال يومين سنكون قد نشرنا 3 آلاف من الطواقم الطبية في ولاية نيو جيرسي ومناطق أخرى".

وأكد نشر أجهزة تنفس صناعي وتوزيع الكمامات الطبية على العديد من الولايات الأميركية.

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وقال إن "تفشي فيروس كورونا في ولاية نيويورك كان مفاجئا وغير متوقع"، مشيرا إلى أن انخفاض نسبة الوفيات هناك بداية مبشرة وإيجابية.

وحث ترمب الأميركيين على تناول عقار كلولوكوين كعلاج لكورونا بعد استشارة الطبيب المختص.

وقال إن إدراته وفرت 29 مليون جرعة من هذا اللقاح، المخصص أساسا لعلاج الملاريا، مضيفا أن الدواء قد يسبب مضاعفات لمرضى القلب.

ولمح إلى جهود أميركية بالتعاون مع دول أخرى في التوصل إلى لقاح للفيروس، ولكنه لم يسمها. وأوضح ان شركة "جونسون جونسون" الأميركية تلعب دورا مهما في تلك الجهود.

وحث ترمب، مواطنيه على استمرار الالتزام بسياسة التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية الأخرى لمنع الإصابة بالفيروس.