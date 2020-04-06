شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يحدد شروطاً لظهور الأطباء على الشاشات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدداً من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية وبرامج التوك شو، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساء لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.

ويرصد ”الخليج 365” عدداً من ضوابط تنظيم عمل البرامج الطبية و خاصة فى ظل استضافة البعض من غير المختصين لتناول و مناقشة أزمة فيروس كورونا و هى كالاتى:

-عدم قبول برامج مهداه أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس.

- عدم الإعلام عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة و السماح لها بالعمل.

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-عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة.

-مراعاة عدم عرض مشاهد أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة.

-عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة و الجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجته العلمية.