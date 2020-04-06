الأزهر يعلن تدشين صفحة رسمية للإمام الأكبر على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعلن الأزهر الشريف، الأحد، تدشين صفحة رسمية باسم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأوضح الأزهر أن إطلاق تلك الصفحة الرسمية، يأتي في إطار حرص فضيلة الإمام الأكبر على التواصل مع كافة فئات المجتمع، وكذلك رصد وملاحظة انتشار العديد من الصفحات المزيفة التي تحمل اسم فضيلة الإمام الأكبر، والتي استغلها البعض في نشر رسائل ومعلومات وأخبار مغلوطة منسوبة لفضيلته.
واستهلت الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عملها بنشر رسالته للشعب المصري من منزله بالأقصر، والتي يؤكد خلالها أن الالتزام بالتعاليم والإرشادات الطبية وكل ما تقره الدولة من إجراءات احترازية، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، يعد فرضًا واجبًا، وعلينا جميعًا أن نلتزم به التزامًا صارمًا؛ حرصًا على حياتنا ومجتمعاتنا، داعيا المولى عز وجل أن يكشف عنا هذا الوباء، وأن يكتب لنا النجاة جميعا.
رابط الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على فيس بوك:
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