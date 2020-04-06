للمرة الأولى.. كورونا يصيب نمر بحديقة حيوان في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صفوت

أعلنت حديفة حيوان برونكس في نيويورك الأمريكية، إصابة نمر ملايو، يبلغ من العمر 4 سنوات، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهي المرة الأولى التي يصاب فيها نمر بالفيروس التاجي، وفقًا للمختبرات الوطنية للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن النمر الذي يدعى "ناديا" وشقيقته ونمران أخران وثلاثة أسود أفريقية، أصيبوا بسعال جاف ومن المتوقع تعافي الجميع في وقت قريب.

وكشفت الشبكة الإخبارية الأمريكية، عن نتيجة تحليل الخاصة بالنمر، التي جاءت إيجابية، وأكدت إصابته بالوباء الجديد.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان، اليوم، إن عينات من ناديا، تم أخذها واختبارها بعد أن أظهرت العديد من الأسود والنمور في حديقة الحيوان أعراض أمراض الجهاز التنفسي، وشهدت انخفاضًا طفيفًا في شهيتهم للطعام.

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وقالت حديقة الحيوانات، إن القطط الكبيرة (النمور والأسود) أصيبت من قبل شخص يقوم برعايتها إما بدون أعراض أو لم تظهر عليها أعراض حتى الآن.

وذكر البيان، أن إجراءات الوقاية، مطبقة على جميع العاملين بالحديقة، وسيتم تشديدها الفترة المقبلة منعًا لنقل العدوى لحيوانات أخرى.

ومطلع أبريل الجاري، أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية في هونج كونج، عن تسجيل حالة انتقال عدوى بفيروس كورونا من الإنسان إلى حيوان أليف، وهي ثاني حالة من نوعها تسجل في العالم، وذلك عقب إصابة صاحبته بالفيروس التاجي.

وأجرت هونج كونج، تحليلاً لكلبين أصيب صاحبهما بالوباء، وأثبتت النتائج، إصابتهم بالمرض، ثم أعلنت وفاة أحدهما، ويبلغ من العمر 17 عامًا، الذي مات بعد عودته إلى المنزل من الحجر الصحي.

وفي نهاية مارس، أعلنت بلجيكا، أنها سجلت أول إصابة لقط، بالفيروس التاجي (كوفيد-19) مؤكدة انتقال العدوى إليها من صاحبها المصاب بالوباء.