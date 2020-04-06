اليمن... ارتفاع حصيلة قصف سجن تعز إلى 34 قتيلة وجريحة

رتفعت حصيلة ضحايا قصف اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بشنه على السجن المركزي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، إلى 34 قتيلة وجريحة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، أن "محافظمحافظة تعز نبيل شمسان، وقائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، زارا سجن النساء الذي تعرض للقصف من الحوثيين، وأدى الى مقتل 6 سجينات وإصابة 28 أخريات".
وأدان المحافظ شمسان، "الجريمة البشعة التي ارتكبها الحوثيون"، معتبراً أنها "تأتي ضمن سلسلة من الجرائم الممنهجة التي يقومون بها ضد أبناء المحافظة".
وكانت قذيفة قد سقطت في وقت سابق اليوم، على قسم النساء في السجن المركزي غرب تعز، أدت إلى مقتل وإصابة 17 سجينة حينها لترتفع بعد ذلك الحصيلة.
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