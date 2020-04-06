رئيس وزراء كندا يطلب متطوعين لدعم العاملين في الصحة لمكافحة



أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأحد، عن أن كندا وجهت دعوة للمتطوعين لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، عارضًا وظائف بدوام كامل لقوات الاحتياط بالجيش الكندي.

وقال ترودو - في المؤتمر الصحفي اليومي في أوتاوا- إنه النسبة لمن يمتلك مهارات متخصصة ويتطلع لمساعدة

العاملين في الخطوط الأمامية، فعليه التقدم.

ووفقا لرئيس الوزراء، أضاف أن وزارة الصحة الكندية ستقوم بتشكيل متطوعين متخصصين في العمل يمكن للمقاطعات والأقاليم الاعتماد عليهم، وأن بعض الأعمال قد تشمل تتبع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" وتتبع حالات الاتصالات.

وتابع أنه سيتم منح جنود الاحتياط في القوات المسلحة الكندية وظائف بدوام كامل خلال الأشهر القادمة، مع نفس الأجور والمزايا مثل الأعضاء المجندين، مضيفًا أن تعزيز صفوف الجيش سيساعد في تعويض بعض العواقب الاقتصادية لـ(كوفيد-19) وضمان دعم مجتمعاتنا بشكل جيد.

وتبدأ الحكومة في تلقي طلبات التطوع حتى 24 أبريل على الأقل، بينما ستتصل الحكومة الكندية مباشرة بأعضاء قوات الاحتياط في جميع أنحاء البلاد.

