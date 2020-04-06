في ظل تفشي فيروس كورونا في اليابان، ابتكرت إحدى الجامعات طريقة مبتكرة وغير تقليدية خلال إقامة حفلة تخرج طلابها، حيث استعانت بربوتات آلية ترتدي بدلات تخرج وتحمل شهادات بإسم كل طالب. ترتدي بدلات تخرج وتحمل شهادات بإسم كل طالب. وثبت مخترعي الفكرة الربوتات الألية بأجهزة لوحية يظهر فيها وجه كل طالب عبر مكالمة فيديو مباشرة مع كل منهم، وقام 4 طلاب خريجين من قسمين مختلفين بتشغيل الروبوتات عن بعد، وخلال مراسم الحفل استلمت الربوتات شهادات الطلاب نيابة عنهم وجه كل طالب عبر مكالمة فيديو مباشرة مع كل منهم، وقام 4 طلاب خريجين من قسمين مختلفين بتشغيل الروبوتات عن بعد، وخلال مراسم الحفل استلمت الربوتات شهادات الطلاب نيابة عنهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خوفا من الكورونا.. الروبوت الآلي مكان الطالب الياباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.