إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 8430 والوفيات إلى 49 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 8430 والوفيات إلى 49 حالة.
وذكرت الوزارة في تصريح صحفي وجود 139 حالة خطيرة من بين
من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 546 حالة.
يُذكر أن قوات الشرطة والجيش فى إسرائيل توافدوا على منطقة بنى براك لفرض إجراءات إغلاق جديدة، تتمثل فى وضع حواجز بين الطرق عند المداخل والمخارج، حيث لا يُسمح للأشخاص بالخروج من المدينة إلا فى الظروف الطارئة.
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