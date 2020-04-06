رئيس وزراء بريطانيا يخضع لفحص كورونا

قالت الحكومة البريطانية إنه تم نقل رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى المستشفى نتيجة استمرار معاناته من أعراض فيروس كورونا منذ إصابته قبل 10 أيام، وفقًا لما نشرته «سكاي نيوز عربية». إصابته قبل 10 أيام، وفقًا لما نشرته «سكاي نيوز عربية». أضافت الحكومة أن دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المستشفى، تستهدف إجراء فحوصات طبية على خلفية إصابته بفيروس كورونا. الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المستشفى، تستهدف إجراء فحوصات طبية على خلفية إصابته بفيروس كورونا. Advertisements وكان جونسون أعلن قبل أسبوع إصابته بالفيروس ودخوله العزل الذاتي في مقر الحكومة.

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