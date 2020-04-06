تفاؤل حذر في أوروبا.. وأميركا تستعد للأسوأ

عواصم (وكالات)

بعد أسابيع عصيبة تسارعت فيها مؤشرات المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في عدد من الدول، شهدت الأيام الأخيرة تراجعاً، وإن كان ضئيلاً، في أعداد الضحايا بإيطاليا وإسبانيا الأكثر تضرراً في أوروبا، وهو ما يشكل بارقة أمل يحتاجها العالم في مثل هذه الظروف.

وتوالت الدعوات من كبرى الشخصيات الدولية، لتكثيف الجهود لمواجهة فيروس بشجاعة، الذي أودى بأكثر من 65 ألف شخص حول العالم وسط تفاؤل حذر في أوروبا.

ومن ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، دعا البابا فرنسيس إلى الشجاعة لمواجهة الوباء، بينما طالبت الملكة إليزابيث الثانية في خطاب نادر، أمس، البريطانيين بإظهار أنهم على مستوى التحدي الذي يمثله وباء كوفيد- 19، داعية الى توحيد الجهود من أجل تخطي الأزمة، ومتعهدة بالنجاح في هذه المهمة.

وأما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فسبقهما ليهيّئ مواطنيه لتوقع عدد «مروع للغاية» من الوفيات خلال الأيام المقبلة، بينما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة 300 ألف، وهو العدد المطلق الأعلى في العالم، من دون حساب نسب الوفيات مقارنة مع عدد السكان.

ومع تأكيد إصابة أكثر من 1.2 مليون شخص، يضغط الفيروس بشكل هائل على خدمات الرعاية الصحية في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء والتي باتت تواجه صعوبات كبيرة في العثور على ما يكفي من الطواقم الطبية والمعدات.

ورغم تحذير ترامب المتشائم للأميركيين، ظهر بصيص أمل من إيطاليا، بؤرة كوفيد-19 في أوروبا، وإسبانيا، وهما الدولتان الأكثر تضرراً في القارة العجوز.

وحذّر ترامب من أن الولايات المتحدة تدخل «مرحلة ستكون مروعة فعلاً» مع «أرقام سيئة جداً». وقال في البيت الأبيض «سيكون أقسى أسبوع على الأرجح» و«سيموت كثيرون».

وسجّلت أكثر من 47 ألفا من الوفيات في أوروبا وحدها، بينما تسجّل بريطانيا يومياً عدداً قياسياً جديداً من الضحايا لتبلغ الحصيلة الإجمالية لديها أكثر من 4300.

وفي هذه الأثناء، حذّرت الحكومة البريطانية من أنها قد تحظر ممارسة الرياضة في الهواء الطلق إذا ما استخف الناس بالإرشادات المشددة الهادفة للحد من انتشار العدوى بينما يثير تحسّن الطقس المخاوف من احتمال تجمّع الناس في الحدائق والأماكن المفتوحة.

وكشفت الحكومات عن برامج ضخمة وغير مسبوقة لتحفيز اقتصاداتها والتخفيف من حدة الأزمة، لكن خبراء حذروا من أن الأزمة قد تزيد معدلات الفقر مع خسارة الملايين لوظائفهم.

وتعاني الدول التي كانت اقتصاداتها منهكة أساسا على غرار العراق بشكل إضافي حيث يعمل المتطوعون والجمعيات الخيرية جاهدين لتقديم الغذاء للمحتاجين.

وبالتوازي مع كل ذلك، ظهرت بعض الأنباء المطمئنة من أوروبا. وهلل الإيطاليون أمس الأول، بعد تسجيل انخفاض في أعداد المصابين في وحدات العناية المشددة للمرة الأولى. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس عالمياً نحو 256 ألفاً حتى يوم أمس.

وحتى أكثر المسؤولين الإيطاليين الصحيين تحفظاً، رأى في الأرقام دليلاً على أن الموجة تنحسر في أسوأ كارثة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال مدير خدمة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي: «هذه بيانات مهمة جداً تسمح لمستشفياتنا بالتقاط أنفاسها».

وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا: «إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع بواقع 525 حالة إلى 15887، وذلك في أقل حصيلة يومية للوفيات خلال أكثر من أسبوعين.

وأما إسبانيا، التي تخضع لعزل شبه تام، فشهدت انخفاض الوفيات لليوم الثالث على التوالي بسقوط 647 ضحية بإجمالي 12400 وفاة.

وقال وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا: إن الحجر الصحي الذي تم فرضه على الشعب قبل ثلاثة أسابيع كان له تأثير على إبطاء انتشار فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن عدد الإصابات الجديدة تتناقص، إلا أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أعلن تمديد العزل حتى 25 أبريل.

وفي مستشفى ميداني في مدريد أقيم في قاعة مؤتمرات، يصفق أفراد الطاقم الطبي كل ما تحسنت حالة مريض بما يسمح له بالمغادرة.

لكن نيويورك شهدت رقماً قياسياً بـ630 وفاة في يوم واحد ما دفع حاكم الولاية أندرو كومو للتحذير من أن الأسوأ لم يأت بعد. وسجلت 3565 وفاة في الولاية إجمالاً. وحذر كومو كذلك من أن المستشفيات التي تعاني أساساً من الضغط لا تبدو جاهزة. وناشدت سلطات مدينة نيويورك أي شخص يحمل شهادة طبية للتطوع.

وفيما وصف ترمب المدينة بأنها «الأكثر سخونة من بين المناطق الساخنة»، أكد نشر نحو ألف جندي، معظمهم أطباء وممرضون، لمساعدة نيويورك.