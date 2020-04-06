المجلس العالمي للتسامح يؤكد دعمه «الصحة العالمية»

أبوظبي (وام) أكد المجلس العالمي للتسامح والسلام وضع إمكانياته كافة لدعم التوجيهات التوعوية والإرشادات الصادرة من منظمة الصحة العالمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، معرباً عن خالص امتنانه ودعمه للمنظمة وجهودها الكبيرة متمنياً لها التوفيق في هذا التحدي الكبير.

وجاء ذلك في برقية دعم ومساندة بعثها رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان إلى تيدروس أدهانوم جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية.

وقال الجروان في برقيته: «إن المجلس العالمي للتسامح والسلام يضع إمكانياته كافة لدعم إرشادات المنظمة في هذا الوقت العصيب».

إلى ذلك، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، أنها ستعقد اجتماعاً افتراضياً طارئاً على المستوى الوزاري للجنة التوجيهية المعنية بالصحة يوم الخميس المقبل عبر تقنية الفيديو، فيما ترأس الإمارات الدورة السابعة الحالية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان صحفي أمس: «إن الاجتماع الطارئ يأتي في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدول الأعضاء جراء جائحة فيروس كورونا المستجد».

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