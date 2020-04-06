تفكيك عبوة ناسفة في عدن

بسام عبدالسلام (عدن)

أفشل عدد من المدنيين من سكان مدينة عدن هجوماً إرهابياً كان يستهدف قواتٍ عسكريةً تمر في طريق رئيس غرب المدينة. وبحسب مصدر أمني تحدث لـ «الاتحاد»، فإن مواطنين أبلغوا عن وجود عبوة ناسفة زرعتها عناصر ملثمة على جانب الطريق الرئيس الرابط بين مديريتي المنصورة والبريقة، موضحاً أن قوات الأمن وخبراء متفجرات نزلوا إلى موقع العبوة وقاموا بتفكيكها وإبطال مفعولها.

وأوضح المصدر أن القوات الأمنية قامت بتأمين المنطقة، وأوقفت حركة السير في الطريق الرئيس قبيل تفكيك العبوة الناسفة وتحسباً لتفجيرها عن بُعد، لافتاً إلى أن الهجوم كان يستهدف قوات الجيش والأمن المارة في الطريق الواصل إلى مقر قيادة قوات التحالف العربي في البريقة.

وعثر على العبوة الناسفة على بُعد أمتار من موقع الهجوم الذي وقع أمس الأول بعبوة ناسفة واستهدف موكباً عسكرياً كان يمر في الطريق قادماً من مطار عدن الدولي في طريقه إلى مقر قيادة التحالف غرب المدينة.

من جانب آخر، أصيب 5 أشخاص، بينهم جنديان إثر هجومين منفصلين شهدتهما محافظتا تعز وأبين، وسط وجنوب البلاد. ونصب مسلحون مجهولون، يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة، كميناً لعربة عسكرية تابعة للجيش اليمني أثناء مرورها في طريق رئيس بمديرية لودر وسط محافظة أبين. وأفاد مصدر عسكري لـ«الاتحاد»، أن آلية عسكرية تابعة للواء الأماجد تعرضت إلى إطلاق نار كثيف من قبل مسلحين إرهابيين أثناء عودتها إلى مقر اللواء شرق مدينة لودر، موضحاً أن اشتباكات اندلعت بين الجنود الذين كانوا على متن الآلية العسكرية والمهاجمين.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات أدت إلى إعطاب العربة العسكرية وإصابة جنديين تم نقلهما إلى المستشفى الحكومي في لودر، في حين تمكنت العناصر المهاجمة من الفرار إلى جهة مجهولة. وتمكنت قوات الحزام الأمني في أبين من إفشال هجوم إرهابي استهدف أحد النقاط التفتيشية المتمركزة في منطقة تنوخ بوسط المحافظة دون أن يخلف الهجوم أي خسائر في صفوف الجنود.

وأوضح مصدر في القوات لـ«الاتحاد»، أن عناصر مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة حاولت تنفيذ هجوم على القوات الأمنية المتمركزة في نقطة تنوح، إلا أن قوات الحزام الأمني تمكنت من كشف المخطط والتصدي لتلك العناصر، وإجبارها على الفرار باتجاه قرية البطان في المنطقة الوسطى بأبين، لافتاً إلى أن تعزيزات أمنية لقوات الحزام الأمني وصلت إلى الحاجز الأمني.

وأفشلت قوات الحزام الأمني الكثير من المخططات الإرهابية التي حاولت تنفيذها عناصر إرهابية مرتبطة بـ«داعش» و«القاعدة» من أجل زعزعة أمن واستقرار محافظة أبين التي جرى تأمينها وتحريرها من بؤر الإرهاب بدعم من قوات التحالف العربي خلال السنوات الماضية.

في سياق متصل أصيب 3 مدنيين إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية وسط شارع رئيس في مدينة تعز وسط البلاد. وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الاتحاد»، فإن العبوة زرعت في شارع جمال عبد الناصر قبل مدينة تعز بالقرب من بنك التضامن الإسلامي، مشيرة إلى أنّ الانفجار الذي خلّف أضراراً طفيفة بالمحال التجارية، أثار حالة من الخوف والهلع في أوساط أهالي المدينة المكتظة بالسكان. وأشارت المصادر إلى أن قوات الشرطة هرعت إلى موقع الانفجار وفرضت طوقاً أمنياً على الشارع، في محاولة منها لتعقب العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم.