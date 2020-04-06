مصر تُصنِّع أجهزة تنفس.. والسعودية تعيد مواطنيها

محمد إبراهيم وسمر إبراهيم (عواصم)

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس، لعموم المواطنين والمواطنات السعوديين الموجودين في الخارج إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونياً وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة، فيما كشف فريق بحثي مصري عن تصنيع أجهزة تنفس صناعي بمكونات محلية.

وأكدت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة الذي بدأ يوم أمس، سيستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 34 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 2385. وتماثل 68 مريضاً للشفاء ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 488 حالة.

إلى ذلك، بدأت السلطات الجزائرية، أمس، تطبيق حظر التجوال الجزئي على الولايات كافة بسبب فيروس كورونا من 7 مساء لمدة 12 ساعة، باستثناء ولاية البليدة، التي فرض عليها حظر كامل طوال اليوم، فيما حذر عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري من ارتفاع «بوتيرة مخيفة» لحالات الإصابة.

وارتفع عدد المصابين بالجزائر إلى 1320، و152 حالة وفاة.

من جانبها، أعلنت السلطات في جنوب السودان اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس «كوفيد-19»، وقال رياك مشار، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، إن حالة الإصابة لسيدة تبلغ من العمر 29 عاماً وصلت إلى البلاد نهاية فبراير الماضي، من إثيوبيا.

فيما كشف رئيس تحرير جريدة الموقف الجنوب سودانية، مثيانق شريلو لـ«الاتحاد» عن أن حالة الإصابة الأولى في بلاده لسيدة هولندية الجنسية، وتعمل ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة.

وفي القاهرة، أعلن فريق بحثي مصري نجاحه في تصنيع جهاز للتنفس الصناعي من مكونات محلية، لسد العجز في المستشفيات. في سياق متصل، كشف الاتحاد الأفريقي، أمس، عن تجاوز عدد حالات الإصابة في قارة أفريقيا لـ 8 آلاف حالة.