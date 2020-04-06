الجيش السوداني ينفي وجود تحركات لانقلاب عسكري

أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم) نفت القوات المسلحة السودانية، أمس، وجود أي شبهات أو قرائن لأي انقلاب داخل صفوفها، وذلك رداً على ما تداولته وسائل إعلام عن وجود تحركات لتنفيذ انقلاب عسكري، بالتزامن مع الذكرى الأولى للاعتصام في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في 6 أبريل من العام الماضي.

وأكد العميد عامر محمد الحسن، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، هدوء الأحوال في السودان، مشدداً على أن ما تم تداوله هو شائعات ضارة بأمن المجتمع.

وأشار إلى أن خطط القوات المسلحة المعلنة لمكافحة وباء كورونا مستمرة لحماية أفرادها. يأتي ذلك في وقت قال فيه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات «الدعم السريع»، إن السودان يمر بمنعطف وضائقة اقتصادية، في وقت يواجه تحدي فيروس «كورونا». جاء ذلك خلال افتتاحه مركز العزل الصحي التابع لقيادة قوات الدعم السريع في الخرطوم.

وفي هذه الأثناء، أعلن وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 12 حالة.

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