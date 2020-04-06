مدفعية الجيش الليبي تستهدف مواقع الميليشيات في طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

استهدفت مدفعية القوات المسلحة الليبية أوكار الميليشيات في مدينة زوارة التي تنطلق منها القذائف وتوجد فيها مخازن وأسلحة ضمن الدعم التركي المستمر للميليشيات.

وفي طرابلس، حاولت الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوفاق» التقدم في محور وادي الربيع، إلا أن قوات الجيش الليبي تمكنت من صد الهجوم وتدمير عدد من آليات تلك الميليشيات.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي بمقتل الإرهابي علي الدريوي وهو قائد ميداني ومعه 5 آخرون من ميليشيات مصراتة، في مواجهات بمحور وادي الربيع. وقال المركز، إن «الدريوي» أحد الذين قاموا بالتخطيط والتنفيذ لتفجير معهد تدريب شرطة خفر السواحل في بداية 2016، والذي أودى بحياة 52 طالباً في مدينة زليتن.

وأكد المركز أن قوات الجيش تمكنت من إلقاء القبض على 8 مرتزقة يحملون الجنسية التشادية، ويتبعون ميليشيات المدعو أسامة جويلي، قائد ما يعرف بـ«غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية» التابعة لحكومة «الوفاق»، مشيراً إلى أن المرتزقة ضُبطوا أثناء تقدم قوات الجيش الليبي شرق العزيزية.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي أيضاً من إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيّرة تابعة لميليشيات «الوفاق» في محيط منطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة. وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي عن إسقاط أول طائرة، حيث أفادت بأن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة الليبية أسقطت طائرة مُسيّرة تابعة لميليشيات «الوفاق» أقلعت من مطار مصراتة محاولة استهداف تمركزات الوحدات العسكرية بمنطقة الوشكة. يأتي ذلك، تزامناً مع غارات شنها سلاح الجو التابع للجيش الليبي على تمركزات ومواقع الميليشيات التابعة لحكومة «الوفاق» في طرابلس.

وكان الجيش الليبي قد أعلن استهداف طيران تركي مسيّر لبوابة الزرير التي تبعد عن قاعدة الوطية الجوية نحو 20 كم، ما أدى لمقتل جندي وإصابة 4 آخرين. وبدوره، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 9 مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا خلال اشتباكات مع قوات الجيش الليبي على محاور متفرقة من الأراضي الليبية لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 165 مقاتلاً.

وقال عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي لـ«الاتحاد»، إن استهداف تركيا مواقع المدنيين وشاحنات تحمل المواد الغذائية في مدينة الأصابعة يدل على الخسائر الكبيرة في صفوف الميليشيات المسلحة، محذراً «العصابات الإرهابية» التي تسيطر على القرار السياسي والمال في غرب ليبيا بأن ساعة الحسم اقتربت في طرابلس والقضاء على الإرهاب والتطرف في ليبيا. كما أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب لـ«الاتحاد» أن القصف التركي جريمة من جرائم الحرب لأنها جاءت في وقت يعاني فيه كل العالم من نقص السلع التموينية والوقود بسبب مواجهة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن القصف يأتي بعد أن خسر عملاء تركيا في الداخل التأييد الشعبي وبعد خسارة تركيا العديد من الجنود والضباط الأتراك.

إلى ذلك، عقدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في ليبيا اجتماعاً لبحث أوضاع الليبيين العالقين خارج البلاد وكيفية استيعاب عودتهم وتوفير ما يلزم لهم أثناء فترة الحجر الصحي التي سيخضعون لها تحت الـرعاية الطبية اللازمة وتـأمين وحـراسة من عنـاصر القوات المسلحة الليبية ورجال الأمن. وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، إلى 18 حالة، منها حالة وفاة.