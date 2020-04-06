قرقاش: محمود جبريل عمل مخلصاً لبلاده ولشعبه

أبوظبي (الاتحاد) نعى معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي الأسبق الذي وافاه الأجل في القاهرة، مشيراً إلى أن جبريل عمل مخلصاً لبلاده ولشعبه.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «فقدنا اليوم الصديق العزيز الدكتور محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي الأسبق الذي وافاه الأجل في القاهرة. عمل المرحوم مخلصاً لبلاده ولشعبه. صادق العزاء والمواساة إلى أسرة المرحوم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة ويلهم أهله الصبر والسلوان».

وكان محمود جبريل رئيس وزراء ليبيا الأسبق، ورئيس تحالف القوى الوطنية، قد توفي أمس في العاصمة المصرية القاهرة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» عن عمر يناهز 68 عاماً.

وأعلن تحالف القوى الوطنية، الخميس الماضي، إصابة رئيسه محمود جبريل بفيروس كورونا المستجد.

وكان جبريل يعاني مشاكل في القلب، وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالفيروس التاجي.

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