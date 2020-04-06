3 عوامل تجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بـ «كوفيد- 19»

عبدالله أبوضيف وأحمد القاضي (القاهرة)

احتل الرجال النسبة الأكبر على قائمة الوفيات بسبب الفيروس المستجد «كوفيد- 19»، وهذا ما أرجعه العلماء لطبيعة الحياة التي يعيشها الرجال، فهم الأكثر خروجاً من المنزل نظراً لظروف العمل، فضلاً عن قلة اهتمام كثيرٍ منهم بمستوى النظافة على مدار يومهم العادي، إلى جانب زيادة نسبة المدخنين من الرجال، ولهذا هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، بل والأكثر من ذلك هم الفئة المرشحة للموت بسبب الفيروس.

ولم يكن العلماء يعتقدون في هذه النظرية التي تشير إلى اختيار «كوفيد- 19» لضحاياه، ولكن بعد بيان وزارة الصحة الإيطالية حول نسبة المتوفين من الرجال، أصبح من المؤكد أن هذه النظرية صحيحة، إذ جاءت 70 في المئة من إجمالي الوفيات للرجال، ولم تتغير هذه النسبة في بلدان أخرى، ففي الصين على سبيل المثال أيضاً كان نسبة الضحايا من الرجال 70 في المئة أيضاً، وظلت هذه النسبة ثابتة منذ ديسمبر الماضي.

وهذه الأرقام ليست جديدة إذا قورنت بأمراض من عائلة «كورونا» نفسها، إذا كان أغلب الوفيات بسبب أمراض مثل «سارس» و«ميرس»، رجالاً أيضاً، وأظهرت دراسة تنتمي لمعهد «جلوبال هيلث 50/‏‏‏50» أن 50 في المائة من الرجال الذين جاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد معرضون للوفاة بنسبة كبيرة، وذلك بعد الاعتماد على بيانات تعود لمعظم الدول التي ظهر فيها الفيروس، ويقدر عددهم الإجمالي بنحو ربع سكان العالم.

وأكد الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ الفيروسات والمناعة، أن الأرقام والإحصائيات على الأرض تثبت النظريات الموجودة في العالم في الفترة الأخيرة، حول زيادة الإصابة لدى الرجال مقارنة بالنساء، عازياً ذلك إلى أن الرجال أكثر نشاطاً بطبيعة الحال على مستوى العالم، وتزداد فرص إصابتهم بالعدوى بسبب نزولهم للعمل بشكل إجباري، على عكس النساء اللواتي حصلن على إجازات منذ الفترة الأولى لاعتبار الفيروس وباء دولياً.

وأشار إلى أن الحل الوحيد يكمن في التباعد الجسدي بين الأفراد من الرجال أثناء فترات العمل اليومية، والتي تزداد فيها الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

قوة المناعة

وفي هذه الأثناء، كشفت دراسة لخبراء في جامعة «ميامي ميلر»، عن أن الرجال بعد الإصابة بالمرض المستجد يحتاجون إلى دخول المستشفيات، بينما يمكن للسيدات الاعتماد على مناعتهن القوية والبقاء في المنزل منعزلات، ويكون ذلك كافياً للقضاء على الفيروس بأجسادهن.

وترجع مثل هذه الدراسات والأبحاث في الأصل إلى الفارق بين طبيعة حياة الرجال والسيدات، فالدراسات أثبتت أن الرجال لديهم معدلات أعلى لارتفاع ضغط الدم مقارنة مع السيدات في الفئة العمرية نفسها، وأجريت هذه الدراسات على رجال من إيطاليا والصين، وانتهت هذه الأبحاث في البلدين إلى أن احتمالية إصابة الرجال بمرض السكري أعلى بكثير من الرجال.

ومن العوامل الأخرى التي يعتمد عليها فيروس كورونا، ليخترق أجساد الرجال، عامل التدخين، فنسبة الرجال المدخنين أعلى بكثير من نسبة السيدات، وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2019، فإن 47.6 في المئة من الرجال الصينيين يدخنون، مقارنة بـ1.8 في المئة فقط من النساء، وفي إيطاليا أيضاً يوجد سبعة ملايين مدخن، و4.5 مليون مدخنة وفقاً لبيانات 2020 الصادرة عن المعهد الصحي الوطني الإيطالي.

وفي بعض الدول الأخرى، استمر الرجال بالتفوق على النساء في وفيات كورونا، فلم يختلف الحال في إسبانيا التي قدر عدد وفيات الرجال فيها ضعف عدد النساء اللائي توفين بالفيروس المستجد، وفي فرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية كان الحال نفسه.

وأشارت الدكتورة رنا الشريف، المتخصصة في مكافحة العدوى، إلى أن أغلب نسب العالم متشابهة في ما يخص إصابة الرجال أكثر من النساء بالفيروس، حيث تتراوح النسبة من 60% للرجال إلى 40% من السيدات، ويأتي هذا الفارق الواضح في نظرها إلى استمرار عمل الرجال في أماكن العمل اليومية. وأضافت الشريف لـ«الاتحاد»، أن التباعد الجسدي هو الحل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة.

حالة فريدة

واختلفت كوريا الجنوبية مع بقية الدول في معدلات الإصابة بالمرض بين الرجال والنساء، إلا أنه لم يغير من نسبة وفيات الرجال، حيث بلغ عدد السيدات المصابات بـ«كوفيد-19» أكثر من نسبة الرجال الذين أصابهم المرض، إلا أن الوفيات كانت أكثر بين الرجال بنسبة 54%.

وأكد العلماء أن الإنجاب يلعب دوراً في تعزيز مناعة المرأة مقارنة بالرجال.

ويؤكد ذلك الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الصدرية والمناعة الذي أشار إلى أنه على عكس المتعارف عليه من ضعف مناعة السيدات، إلا أن ذلك يكون أثناء الحمل والرضاعة وليست في الأوقات الطبيعية، بينما يبقى جسمها عصياً على الأجسام الغريبة وانتقال العدوى، لكونه مهيأً بشكل أكبر للتعامل مع هذه الأمور.