السعودية تعلن عن 2385 إصابة مؤكدة بـ«كورونا»

أعلنت المملكة العربية السعودية عن أن رصد الحالات الجديدة المؤكدة بالفيروس في المملكة متواصل، حيث بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 2385 حالة، من بينها 1863 من الحالات النشطة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية أن عدد الحالات التي سجلت ضمن التعافي ارتفع عددها إلى 488 بعد تعافي 68 اليوم، فيما سجل إجمالي عدد الوفيات 34 حالة.

وأكد أن الحالات المصابة في المملكة متوزعة بين 47 بالمائة من السعوديين و53 بالمائة من غير السعوديين.

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