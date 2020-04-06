ابتداء من يوم غد..ستنطلق عملية الاستفادة من الدعم..العملية ستستمر لأيام ولا داعي للازدحام

ابتداء من يوم غد الاثنين، تبدأ عملية سحب المستفيدين من الدعم الاستثنائي للمتوفرين على خدمة الراميد، وذلك بعد إرسال تصريحاتهمعلى الرقم 1212 والتوصل بالرد.

ووفق ما كانت أعلنت عنه لجنة اليقظة الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والمالية، فإن الملفات المقبولة سيتم إبلاغ أصحابها عبر رسالة قصيرةتحتوي على مكان السحب ابتداء من يوم غد الاثنين، ولتفادي الازدحام حول نقط السحب تم تمديد فترة التوصل برسائل قصيرة لعدة أيام.

وتتجلى مسطرة السحب حسب المصدر ذاته، في أن المستفيد سيتلقى رقما مرجعيا وكذا مكان السحب، وبالنسبة للشخص الذي انتقل إلىمكان آخر غير ذلك المنصوص عليه في الرسالة، فلن يتمكن من الحصول على المساعدة.

أيضا، إذا كان مكان السحب المنصوص عليه في الرسالة القصيرة هو وكالة الأداء، فإن المستفيد يجب عليه الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنيةمن أجل سحب مبلغ الدعم، أما إذا كان موقع السحب المشار إليه شباك أتوماتيكي تابع لوكالة بنكية، على المستفيد إدخال الرقم المتوصل بهعن طريق الرسالة القصيرة، ثم إدخال الأرقام الأربع الأخيرة لبطاقة تعريفه الوطنية. (باستثناء الشبابيك الخاصة ببنك القرض الفلاحي الذييجب إدخال الرقم السري المتكون من ست أرقام)، وفي حالة ما إذا كان رقم بطاقة التعريف الوطنية مكون من أقل من أربع أرقام يجبإضافة أصفار.

على سبيل المثال:

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الرقم السري للإدخال: 1200B12 بطاقة التعريف الوطنية : *

1230 الرقم السري للإدخال: B123 بطاقة التعريف الوطنية : *

3456 الرقم السري للإدخال: B123456* بطاقة التعريف الوطنية:

ويمكن للمستفيد، حسب البلاغ، طلب أي معلومة حول سحب الإعانة المالية باستعمال رقم الهاتف الذي سيتوصل به عبر الرسالة القصيرة.

هذا وتهيب السلطات بالمواطنين تفادي الازدحام، مؤكدين أن العملية ستتم على مدى أيام.