الأمن يوقف 8612 شخصا..82 لنشر أخبار زائفة والباقي لخرق الطوارئ

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، توقيف وإخضاع 8612 شخصا لأبحاث قضائية في إطار مكافحة نشر الأخبار الزائفة وضمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية لمكافحة وباء كورونا المستجد، وذلك منذ فرضها من طرف السلطات العمومية بالمملكة.

وأوضحت مديرية الأمن أنه جرى توقيف وفتح أبحاث قضائية في مواجهة 8612 شخصا، من بينهم 82 من أجل نشر محتويات رقمية زائفة حول وباء كورونا المستجد، و8530 شخصا لخرق إجراءات حالة الطوارئ المعتمدة لمنع تفشي الوباء.