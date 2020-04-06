أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، على الساعة التاسعة مساء، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1021 حالة.
مقابل كشفت الوزارة في الموقع الرسمي لتتبع الحالة الوبائية للمغرب أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 70 حالة وفاة.
وأضاف المصدر ذاته أنته تم تسجيل 46 حالة شفاء مقابل 3827 حالة تم استبعاد إصابتها بعدما أجري لها التحليل المخبري.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..حصيلة الإصابة بكورونا تتخطى 1000 في المغرب.. والوفيات تصل إلى 70 -حصيلة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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