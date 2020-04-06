شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن تطهير اليمن من الضنك والكوليرا والان مع التفاصيل

الأمم المتحدة تعلن تطهير اليمن من الضنك والكوليرا الإثنين 6 أبريل 2020 أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن بداية حملة نظافة كبرى بالعاصمة اليمنية عدن، من الأمراض التي تضعف المناعة مثل حمى الضنك والكوليرا، وذلك في إطار الجهود المستدامة للبرنامج فى مكافحة الأمراض والأوبئة بالعاصمة عدن.





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