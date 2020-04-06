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الأمم المتحدة تعلن تطهير اليمن من الضنك والكوليرا

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متابعات السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأمم المتحدة تعلن تطهير اليمن من الضنك والكوليرا

الإثنين 6 أبريل 2020

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن بداية حملة نظافة كبرى بالعاصمة اليمنية عدن، من الأمراض التي تضعف المناعة مثل حمى الضنك والكوليرا، وذلك في إطار الجهود المستدامة للبرنامج فى مكافحة الأمراض والأوبئة بالعاصمة عدن.


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