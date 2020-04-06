شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تؤكد فعالية «الحجر الصحى» في التصدي لكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف إيلا أن "الحجر الصحي يجدي نفعا، والبيانات تؤكد حدوث استقرار وتراجع للوباء".
وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 6 آلاف حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كوفيد19-) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابة إلى 130 ألف إصابة.
وتشكل الحصيلة الجديدة تراجعا من حصيلة اليوم السابق والذي تم خلاله تسجيل 7 آلاف حالة.
وأوضحت الوزارة أن 4 آلاف شخص تعافوا من المرض أمس الأحد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 38 ألف شخص.
وبلغ عدد حالات الوفاة بفيروس كوفيد19- خلال الساعات الـ24 الماضية، 674 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 12418.
وعلى الرغم من التطورات المشجعة، لا تزال إسبانيا واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا، وتعد العاصمة مدريد وإقليم كتالونيا ذو الكثافة السكانية المرتفعة من أكثر المناطق تضررا بالفيروس.
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