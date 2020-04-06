شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداء أقنعة الوجه شرط التواجد في شوارع إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال أحمد يوريانتو، مدير مركز مكافحة كورونا التابع لوزارة الصحة الإندونيسية، إن الأمر بارتداء أقنعة الوجه يأتى متوافقا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
وأوضح يوريانتو: "اعتبارا من اليوم، يجب أن يرتدي كل شخص قناع الوجه عند الخروج"، مشيرا إلى أنه "حتى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض يمكن أن ينشروا الفيروس".
وتابع أنه يمكن للمواطنين ارتداء أقنعة الوجه التي يمكن غسلها نظرا لأن أقنعة الوجه الجراحية وأقنعة (ان95-) مخصصة للعاملين في المجال الطبي فقط.
وأشار يوريانتو إلى أن إندونيسيا سجلت 181 حالة إصابة جديدة بفيروس اليوم الأحد، وتم شفاء 14 مصابا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 164. وارتفعت حالات الوفاة إلى 198 حالة.
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