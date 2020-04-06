مصدر: لا صحة لاعتذار مصطفى الكاظمي عن ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة

أكد مصدر مطلع، الاثنين، عدم صحة اعتذار مصطفى الكاظمي عن تكليفه بمنصب رئيس الوزراء. وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "لا صحة لاعتذار رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي عن تكليفه بمنصب رئيس الوزراء". وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت اخبار مفادها "اعتذار مصطفى الكاظمي عن تليفه بمنصب رئيس الوزراء".





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