الأزهر يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي ويدعو لإنقاذ الشعوب ووقف نزيف الدماء

اعتبر الأزهر الشريف، أن "يوم الضمير العالمي" بمثابة جرس إنذار، يدق كل عام ليخاطب الإنسانية والمجتمع الدولي بإعادة الحقوق لأهلها وإنقاذ الشعوب، فيما دعا إلى وقف نزيف الدماء. وقال الأزهر في بيان، إن "اليوم، الدولي للضمير بمثابة جرس الإنذار الذي يدق كل عام ليخاطب الإنسانية والمجتمع الدولي بإعادة الحقوق لأهلها وإنقاذ الشعوب والدول من الحروب والصراعات، ووقف نزيف الدماء". ودعا إلى "ترسيخ معاني التكاتف والتعاون والأخوة الإنسانية بين الشعوب".

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