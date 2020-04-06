وزير التعليم: "لا عودة للدراسة بالنسبة لينا السنة الدراسية خلصت"

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على نجاح تجربة الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوى، موضحاً أن فكرة التابلت رحب بها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عام 2014، مشيراً إلى أن الوزارة لديها محتوى رقمي ضخم جداً، ودشنا مركز امتحانات وقطاع تطوير تكنولوجى من مهندسين أكفاء وهذا حصاد عمل سنوات.
وأضاف طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية للإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، أن ما حدث اليوم كان رقماً قياسياً في عدد دخول الطلاب، موضحاً أن 589 ألف طالب مسجلين ومعهم تابلت، ورغم أن الامتحان تجريبي تبين أن حوالي 98% منهم أي حوالي 578 ألفا من المنزل دخلوا على الامتحان.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة وسط انتشار وباء كورونا تمكنت من إجراء ذلك وجاء تقرير من شركة أمازون قال رئسيها يشرفنا أن مصر أكثر دولة جرت فيها سحابة على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، المكتبة الرقمية دخل عليها 7 ملايين في 4 ساعات لحظة فتحها.
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