شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: يجب غلق عيادات الأطباء المتعاملين مع مصابى كورونا وتعويضهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لغلق العيادات الخاصة للأطباء الذين يعملون فى مستشفيات الصدر والحميات، والمتواجدون فى مستشفيات العزل والحجر الصحى لمصابى فيروس كورونا المستجد، وذلك لحمايتهم من الإصابة ومنع انتقال العدوى لهم أو منهم للآخرين حال إصابتهم، وحتى لا يتسبب ذلك فى انتشار العدوى.

وقال "حمودة"، لـ"الخليج 365"، إن غلق العيادات الخاصة للأطباء لابد أن يكون مقابل تعويضهم ماديا بمثل كادر التأمين الصحى مع الحافز الذى قرره لهم رئيس الجمهورية.

وشدد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ضرورة توفير الإجراءات الوقائية وأدوات الحماية اللازمة للأطباء الذين يتعاملون مع مصابى فيروس كورونا أو المشتبه فى إصابتهم، وكذلك لطاقم التمريض، والعاملين فى مرفق الإسعاف.

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وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أمس السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.