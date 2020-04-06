شكرا لقرائتكم خبر عن "الجزيرة" تكذب ولا تتجمل.. تتجاهل تفشى كورونا فى الدوحة وتبيض وجه إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع قطريليكيس أن تميم بن حمد وجه أبواقه الإعلامية لتحسين صورة النظام الإيراني، حيث عكفت قناة "الجزيرة" منذ جائحة "كورونا" على نشر الأخبار المغلوطة لتبييض سمعة إيران، والتغاضي عن منظومتها الصحية المتهالكة، بينما يتجاهل الإعلام القطري تفشي الوباء في الدوحة، وافتقارها للإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للسيطرة على الوباء القاتل المنتشر في قطر.

وفى بث خاص لقناة "الجزيرة" الإرهابية من داخل مجمع "مسيح دانشوري" الطبي في إيران، والذي أظهرت القناة من خلاله صورة مفبركة للواقع الإيراني وخططه لمجابهة الفيروس الذي أودى بحياة 3452 وتسجيل 55743 حالة إصابة مؤكدة، ومؤخراً أعلن "تميم" عن إرسال مساعدات طبية بقيمة تجاوزت الـ 10 ملايين دولار إلى إيران لدعمها في مكافحة فيروس "كورونا".

وكانت صحيفة ""Steel Guru كشفت عن إصابة المئات من العاملين المهاجرين بالدوحة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعدما قررت الحكومة القطرية إغلاق المنطقة الصناعية، عقب تفشي الفيروس القاتل بها بسبب ظروف المعيشة القاسية، وسط مخاوف من مواصلة العمال بإرسال الأموال للوطن.

وأضافت الصحيفة، في تقرير مترجم نشره موقع قطريليكس أن نقابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال ومنظمات حقوق الإنسان طالبت بـ4 شروط للحكومة القطرية لحماية العمال الوافدين لديها، وهي توفير العلاج للعمال المصابين بفيروس كورونا، وتزويد الجمهور بالمعلومات لضمان عدم تعرض العمال للعنصرية، وتزويد العمال المنزليين بإمكانية الوصول لتدابير الحماية، واستمرار تلقي العمال المهاجرين بالحجر الصحي أجورهم كاملة.