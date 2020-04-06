شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العينين ينظم عملية شاملة لتطهير وتعقيم جزيرة القرصاية فى الجيزة..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الحملة الشاملة التى تقوم بها مكاتب النائب محمد أبو العينين لخدمة المواطنين والمستمرة لليوم الرابع عشر على التوالى لتعقيم وتطهير شوارع وميادين ومنازل ومؤسسات ومساجد وكنائس ومكاتب بريد ومستشفيات ومدارس جنوب الجيزة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حماية لصحة وحياة المواطنين، قامت فرق العمل التابعة لمكاتب خدمة المواطنين اليوم بتعقيم وتطهير جزيرة القرصاية بالحيزة.

قامت الحملة برش المطهرات من شارع لشارع ومن منزل إلى منزل، لتشمل كافة شوارع ومنازل القرصاية وهو ما كان محل ترحاب من أهالى الجزيرة.

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وسوف تستكمل جزيرة بين البحرين غدا فى إطار خطة محكمة تتضمن تطهير وتعقيم كافة شوارع وميادين جنوب الجيزة تباعا أكثر من مرة حفاظا على صحة المواطنين.

بدأت حملة التطهير والتعقيم من مناطق البكباشى والقصبجى والمنيب متحركة من شارع لشارع ومن منزل لمنزل ثم قامت بتعقيم المساجد والكنائس ومكاتب البريد والمستشفيات، وسوف تستمر حتى احتواء فيروس كورونا.

تأتى هذه الاجراءات فى إطار الخطة الاحترازية والجهود المكثفة التى تبذلها مكاتب النائب محمد أبو العينين لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدائرة الجيزة والمستمرة والتى بدأت بحملة مكثفة للتوعية ودعوة المواطنين للمكوث فى المنزل ثم حملات متعددة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين من منزل لمنزل بالعديد من مناطق الجيزة وتطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية والمرافق العامة وأماكن التجمعات والمساجد والكنائس ومكاتب البريد بالإضافة إلى حملة للنظافة ورفع القمامة وتطهير مكانها وتطهير صناديق التجميع بهدف منع انتشار فيروس كورونا.