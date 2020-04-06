تعرف على 7 توصيات برلمانية لتطوير التعليم الأزهرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت اللجنة الدينية بمجلس النواب عددًا من التوصيات من أجل تطوير التعليم الأزهرى. وطالبت اللجنة بالآتى: 1- تدريس اللغات الأجنبية المتنوعة فى المراحل التعليمية الأولى بالمعاهد الأزهرية وتوفير المعلمين المتخصصين فى هذه اللغات لإعداد جيل من الخريجين الأزهريين القادرين على التعامل مع العالم الخارجى 2- التوسع فى تزويد المعاهد الأزهرية بأجهزة الحاسب الآلى للمساهمة فى تحديث التعليم الأزهرى Advertisements 3- وضع معايير قومية لمخرجات التعليم فى مؤسسات التعليم الأزهرى سواء بالمعاهد الدينية أو كليات جامعة الأزهر 4- إنشاء هيئة للأبنية التعليمية الأزهرية لتتولى الإشراف على عمليات إنشاء وتجديد المعاهد والأبنية التابعة للأزهر الشريف 5- إنشاء مدارس التعليم الفنى والتكنولوجى الحديثة فى المعاهد والكليات الأزهرية لتخريج العمالة الفنية الماهرة وتحسين جودة مخرجات التعليم 6- استكمال تأهيل المعاهد الأزهرية التى لم تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بمختلف المعاهد الأزهرية المنتشرة بمحافظات الجمهورية ما يسهم فى حصولها على شهادات الجودة والاعتماد

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