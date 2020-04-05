أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، تسجيل 357 وفاة جديدة في مستشفياتها بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي الحصيلة اليومية الأدنى خلال أسبوع، لكن ها ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 8,078 حالة وفاة.
وتشمل الحصيلة 5,889 مريضا توفوا في المستشفيات و2,189 شخصا توفوا في دور المسن ين ومنشآت طبية أخرى، وفق بيان للحكومة الفرنسية.
وجاء في البيان أن حصيلة الإصابات بكوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية بلغت 28,891 إصابة بعد تسجيل 748 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ويرقد 6,978 مصابا بكوفيد-19 في العناية المشددة بينهم 140 شخصا أدخلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أدنى زيادة يومية منذ أيام.
وسعيا لاحتواء انتشار الفيروس، أعلن تمديد تدابير الحجر المنزلي الساري المفعول في فرنسا منذ 17 مارس لأسبوعين إضافيين على أقرب تقدير حتى 15 نيسان/أبريل.
وسجلت فرنسا 70,478 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، لكن هذه الحصيلة لا تعكس الرقم الفعلي إذ إن الفحوص لا تجرى إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا تتراجع في أوروبا.. فرنسا تسجل وفاة 357 شخص في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.