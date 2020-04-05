وفيات كورونا تتراجع في أوروبا.. فرنسا تسجل وفاة 357 شخص في 24 ساعة

أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، تسجيل 357 وفاة جديدة في مستشفياتها بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي الحصيلة اليومية الأدنى خلال أسبوع، لكن ها ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 8,078 حالة وفاة.

وتشمل الحصيلة 5,889 مريضا توفوا في المستشفيات و2,189 شخصا توفوا في دور المسن ين ومنشآت طبية أخرى، وفق بيان للحكومة الفرنسية.

وجاء في البيان أن حصيلة الإصابات بكوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية بلغت 28,891 إصابة بعد تسجيل 748 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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ويرقد 6,978 مصابا بكوفيد-19 في العناية المشددة بينهم 140 شخصا أدخلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أدنى زيادة يومية منذ أيام.

وسعيا لاحتواء انتشار الفيروس، أعلن تمديد تدابير الحجر المنزلي الساري المفعول في فرنسا منذ 17 مارس لأسبوعين إضافيين على أقرب تقدير حتى 15 نيسان/أبريل.

وسجلت فرنسا 70,478 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، لكن هذه الحصيلة لا تعكس الرقم الفعلي إذ إن الفحوص لا تجرى إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى.