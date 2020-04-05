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غادر عدد من السجناء السجن المحلي عكاشة في مدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الأحد، بعد استفادتهم من العفو الملكي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن السجناء الذين استفادوا من العفو الملكي سيسلمون إلى رجال السلطة المحلية، حسب المحل السكني لكل سجين، بمحضر، مع توقيع كل مفرج عنه لالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما.
وبالنسبة للسجناء الذين لا محل سكني بهم، فإن السلطة ستتكلف بمكان الحجر الصحي.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن عملية الإفراج عن السجناء الذين استفادوا من العفو الملكي ستتواصل إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.
ويشار إلى أن الملك محمد السادس أصدر عفوا ملكيا شمل 5 آلاف و654 سجينا، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وفق بلاغ لوزارة العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر المستفيدون من العفو يغادرون سجن عكاشة…سيلتزمون بالحجر الصحي تحت وصاية رجال السلطة والعملية ستستمر إلى الأربعاء -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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