نقل رئيس وزراء بريطانيا للمستشفى بعد 10 أيام من إصابته بكورونا

دخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المستشفى لإجراء فحوصات طبية، بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأحد، في بيان، أن جونسون دخل في المستشفى “بناء على طلب طبيبه “لإجراء فحوص مع استمرار أعراض واضحة لفيروس كورونا”.

وأكد المصدر ذاته، أن “هذه خطوة احترازية إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس”.

وكانت الحكومة قد أعلنت في 27 مارس الماضي، أن جونسون مصاب بالفيروس بعد إجراء أختبار بجهاز الفحص الشخصي، وأنه ويعاني من أعراض خفيفة للمرض، وسيعزل نفسه في بيته.