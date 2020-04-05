بعد مخالطتهم مهاجرة من إيطاليا.. إصابة 23 شخصا بكورونا في صفوف عائلة بالريش

علم “اليوم 24″، أن تأكد إصابة 23 شخصا في مدينة الريش في العائلة الواحدة.

وقال مسؤول في وزارة الصحة، اليوم الأحد، في تصريح لـ”اليوم24 ، إنه تم تسجيل إصابة 23 شخصا في العائلة الواحدة، في مدينة الريش على مدار اسبوع إلى عشر أيام.

وأضاف المتحدث ذاته، أن أفراد العائلة الواحدة أصيبوا بالعدوى بعد مخالطتهم لسيدة مقيمة في الديار الإيطالية.

إلى ذلك، اكد المصدر ذاته أن المصالح الصحية تعلم على إحصاء الأشخاص المخالطين للمصابين الـ23 الموضوعين في العزل الصحي بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.

ويشار إلى أن السلطات العمومية فرضت حجرا صحيا كاملا على مدينة الريش.

