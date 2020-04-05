وفيات فيروس كورونا في فرنسا تتجاوز الـ8 آلاف 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، في فرنسا، مساء الأحد، إلى 8 آلاف و78، بحسب ما أفادت به وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الساعات الـ24 الأخيرة، شهدت تسجيل 1873 إصابة، يضاف إليها 22 ألفا و361 مصاب في دور الرعاية، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 92 ألفا و839.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المصابين الخاضعين للعناية المركزة، بلغ 6 آلاف و978 شخصا، فيما تعافى 16 ألفا و183 مصاب.
وشهدت فرنسا، تراجعا نسبيا في أعداد الوفيات والإصابات بكورونا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وذلك مقارنة بالسبت.
يُذكر أن فرنسا تحتل المرتبة الـ 4 عالميا، في عدد الوفيات بسبب كورونا.
وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و261 ألفا، توفي منهم أكثر من 68 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 260 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".
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