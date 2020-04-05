معين عبدالملك: استهداف الحوثي سجن تعز مؤشر على رفض التهدئة

الأحد 5 أبريل 2020

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك إن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران السجن المركزي بمدينة تعز مؤشر واضح على رفضها لكل دعوات السلام والتهدئة.



وأسفر قصف شنته مليشيا الحوثي على قسم النساء في السجن المركزي عن مقتل 5 سجينات وإصابة 12 آخريات، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد رئيس الوزراء ، في اتصال هاتفي بمحافظ تعز نبيل شمسان، أن هذه الجريمة الإرهابية البشعة وما سبقها من استهداف لمحطة ضخ النفط التابعة لشركة صافر، ومحاولة استهداف الأراضي السعودية يقدم دليلا جديدا ودامغا على الطبيعة الإجرامية لهذه المليشيات.

وشدد على أنه يجب على الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، تحمل مسؤوليتهم إزاء هذا الاعتداء الوحشي والإجرامي على إحدى المنشآت المحمية بموجب القوانين الدولية.

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ومن جهته، أشار محافظ تعز إلى أن استمرار التغاضي الدولي على هذه الجرائم الوحشية يشجع مليشيا الحوثي الإرهابية على المضي في مشروعها التخريبي والتدميري ضاربة عرض الحائط بكل قرارات المجتمع الدولي الملزمة والمحاولات المبذولة لوضع حد لمعاناة اليمنيين، التي فاقمتها تلك الفئة المتمردة.

وقبل نحو أسبوع، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، أطراف الصراع لاجتماع عاجل للاتفاق على هدنة.

وأعرب جريفيث عن أمله في انضمام الأطراف المتحاربة لهذا الاجتماع، بروح التعاون والاستعداد لتقديم التنازلات وترجمة الأقوال إلى أفعال.

وجاءت الدعوة للاجتماع بعدما رفضت مليشيا الحوثي الانقلابية الدعوة الأممية لوقف إطلاق النار، وتوحيد الجهود لمواجهة كورونا، رغم ترحيب الحكومة اليمنية والتحالف العربي.