الإمارات تدعم دعوة السعودية لعقد اجتماع عاجل لدول أوبك+

الأحد 5 أبريل 2020

أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة بالإمارات، دعم بلاده لمقترح المملكة العربية السعودية بالدعوة لعقد اجتماع عاجل لدول "أوبك+" ومجموعة من الدول الأخرى بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمي.



وقال إن تكاتف جهود الدول المنتجة للنفط مطلب أساسي ومسؤولية مشتركة لا تقتصر فقط على مجموعة دول "أوبك+" بل على جميع المنتجين حول العالم مما يساهم في معالجه ضعف الطلب العالمي في أسواق النفط العالمية.

وأشاد بالدور الإيجابي والمحوري للسعودية على ما تبذله من جهود عظيمة لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.. وقال: "لا ننسى دور المملكة العربية السعودية في اتفاقية "أوبك+" السابق حيث قامت بتحمل نسبة خفض أكبر من حصتها".

وثمن الدور المهم الذي تقوم به دول خارج أوبك وعلى رأسها روسيا لتعاونهم البناء لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.

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وأكد وزير الطاقة والصناعة في الإمارات ثقة بلاده بأن جميع الدول المنتجة ستقوم بعمل تعاوني مشترك بأسرع وقت ممكن لمعالجة ضعف الطلب على النفط في الأسواق العالمية مما يساعد على إبقاء المخزون النفطي العالمي بمستويات معقولة.

ودعت السعودية، يوم الخميس، إلى عقد اجتماع عاجل لدول "أوبك+" ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف الوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، التي انهارت بفعل تأثر الطلب من جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر عقد اجتماع أوبك+، غدا الإثنين، لكنه تأجل إلى التاسع من أبريل نيسان "لإتاحة مزيد من الوقت للتواصل مع جميع المنتجين بمن فيهم أوبك+ وغيرهم".

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 13.9% بما يعادل 4.17 دولار للبرميل يوم الجمعة ليتحدد سعر التسوية عند 34.11 دولار. وارتفع برنت نحو 47% يوم الخميس، وهي أعلى نسبة مكاسب خلال يوم واحد على الإطلاق، ثم أغلق مرتفعا 21%.

وشهد النفط يوم الخميس أكبر ارتفاع له في يوم واحد في التاريخ وسط توقعات لانخفاض في المعروض بين 10 و15% من الطلب العالمي.